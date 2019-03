Infolge des Sturmtiefs "Bennet" ist in Nordrhein-Westfalen ein Mensch ums Leben gekommen.

Wie die Polizei mitteilte, stürzte im münsterländischen Ochtrup ein Baum auf ein Auto. Der 37 Jahre alte Fahrer wurde tödlich verletzt. Abgeknickte Bäume und Äste sorgten vielerorts für Behinderungen im Verkehr. Nördlich von Berlin konnte die ICE-Bahnstrecke auf einem Abschnitt nur eingleisig befahren werden. In Sachsen-Anhalt wehte es auf einer Autobahn zwischen Eisleben und Querfurt zwei Lastwagen um.



Am Frankfurter Flughafen wurde die Zahl der Landungen pro Stunde reduziert. Zeitweise waren gar keine Landungen möglich. Auch am Berliner Flughafen Schönefeld kam es zu Verspätungen.