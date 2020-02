Das Orkantief "Sabine" wird am Sonntag im Norden erwartet und soll über ganz Deutschland hinwegziehen. Die Bahn bereitet sich auf größere Schäden vor, eine Fußball-Bundesligapartie wurde bereits abgesagt.

Deutschland erwartet am Sonntag das Orkantief "Sabine". Erste Ausläufer werden an der Nordsee laut Deutschem Wetterdienst (DWD) voraussichtlich am Vormittag zu spüren sein. Im Laufe des Tages breitet sich "Sabine" dann wohl mit schwerem Sturm und einzelnen Orkanböen auf den gesamten Norden und die Mitte des Landes aus. In der Mitte werde der Höhepunkt des Sturms in der Nacht zum Montag erreicht, im Süden am frühen Montagmorgen. Begleitet wird der Orkan vielerorts von heftigen Schauern und Gewittern.



Der DWD warnte am Sonntagmorgen vor Unwetter unter anderem in Teilen von Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Die Deutsche Bahn bereitet sich auf mögliche Probleme vor. Wer nicht reisen möchte, kann die Fahrkarte kostenfrei stornieren. Das Bahnpersonal sei zudem auf zerstörte Oberleitungen oder umgekippte Bäume vorbereitet. Der Frankfurter Flughafen hofft auf möglichst wenig Probleme im Luftverkehr. Der Sturm könnte den Flugbetrieb an den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld einschränken. Der ADAC rät für heute von nicht nötigen Autofahrten ab. Wer dennoch fahren müsse, sollte mehr Zeit einplanen, langsam fahren und sich auf blockierte Straßen einstellen, heißt es. In etlichen Städten bleiben außerdem die Schulen am Montag geschlossen.

Bundesligaspiel abgesagt

Das Fußball-Bundesligaspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln ist wegen des Sturmtiefs abgesagt worden. Zuvor war bereits das Sonntagsspringen beim Skisprung-Weltcup in Willingen gecancelt worden.



Auch andere europäische Länder rüsteten sich. Der niederländische Wetterdienst forderte Autofahrer auf, nicht mit Anhängern und Wohnwagen zu fahren. Der niederländische Fußballverband KNVB sagte für Sonntag alle Spiele der Profiligen ab. Die Fluggesellschaft KLM annullierte vorsorglich Dutzende innereuropäische Flüge ab und zum Amsterdamer Flughafen Schiphol.



"Sabine" ist laut DWD ein Winterorkan wie er etwa alle zwei Jahre vorkommt. So stark wie "Kyrill" (2007) oder "Lothar" (1999) werde "Sabine" aber nicht.