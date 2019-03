Das Sturmtief "Eberhard" hat vielerorts für chaotische Verhältnisse gesorgt. In Nordrhein-Westfalen wurde der Zugverkehr komplett eingestellt. Zu Beeinträchtigungen kam es auch im Flugverkehr und auf den Straßen. Es gab ein Todesopfer, mindestens zwei Menschen wurden verletzt.

Mit Orkanböen bis Windstärke 12 ist das Sturmtief über den Westen und die Südhälfte Deutschlands gezogen. Im Sauerland kam ein Autofahrer ums Leben, als ein entwurzelter Baum auf seinen Wagen stürzte. Zwei Personen wurden ebenfalls durch umstürzende Bäume verletzt.



Nach Angaben der Deutschen Bahn wurde der komplette Zugverkehr in Nordrhein-Westfalen eingestellt. S-Bahnen und Regionalzüge würden heute nicht mehr fahren. Dies gelte voraussichtlich auch für die Fernzüge. Auch für Montag ist noch mit erheblichen Beeinträchtigungen zu rechnen. In Hessen und Rheinland-Pfalz wurden ebenfalls Züge gestoppt. Auswirkungen gibt es auch in Hannover, Hamburg, Kassel und anderen Städten. An mehreren Stellen fielen Bäume auf die Schienen und blockierten den Zugverkehr. Fahrgäste können ihre Fahrt kostenfrei stornieren oder auch in den nächsten Tagen nutzen.



Auch an Flughägen - etwa in Frankfurt am Main und Köln/Bonn kam es zu Ausfällen. Auf zahlreichen Autobahnen gab es ebenfalls Probleme wegen abgebrochener Äste und umgestürzter Bäume. Meteorologen warnten, Menschen sollten sich während des Sturms möglichst nicht im Freien aufhalten.