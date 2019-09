Die Deutsche Bahn hat ihren Fernverkehr in Norddeutschland wegen des Sturmtiefs "Mortimer" weitgehend eingestellt.

Betroffen sind die Strecken von Hamburg nach Berlin, Bremen und Hannover, zwischen Hannover und Wolfsburg und die Strecke Wolfsburg - Braunschweig - Hildesheim - Göttingen, wie die Deutsche Bahn per Twitter mitteilte. Fernverkehrszüge bleiben in den Bahnhöfen stehen, bis sich der Sturm gelegt hat. Im Regionalverkehr gab es zunächst keine größeren Behinderungen.



In Niedersachsen war am Morgen ein Baum in eine Oberleitung gestürzt. Ein ICE konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in die Unfallstelle bei Nienburg hinein. Verletzt wurde niemand.