Wegen des Sturmtiefs "Sabine" rät der ADAC für heute von nicht nötigen Autofahrten ab.

Wer doch fahren müsse, solle mehr Zeit einplanen, langsam fahren und sich auf blockierte Straßen einstellen. Zuvor hatte bereits die Deutsche Bahn ihren Kunden empfohlen, für Sonntag, Montag oder Dienstag geplante Reisen zu verschieben. Der Flughafen Köln/Bonn will morgen über mögliche Flugausfälle entscheiden.



Der Deutsche Wetterdienst erwartet, dass das Sturmtief "Sabine" in der Nacht zum Montag in Nordrhein-Westfalen Orkanstärke erreicht. In vielen Städten wie etwa Köln, Düsseldorf und Essen bleiben die städtischen Schulen am Montag geschlossen. In anderen Städten sollen Eltern entscheiden, ob sie den Schulweg ihrer Kinder für sicher halten.