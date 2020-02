Der Meteorologe Jörg Kachelmann kritisiert die komplette Einstellung des Fernverkehrs der Deutschen Bahn wegen des Orkantiefs "Sabine". Es handle sich um einen durchschnittlichen Wintersturm. Schulschließungen seien dennoch gerechtfertigt.

Mit Geschwindigkeiten von 80 bis 100 Kilometern pro Stunde sei der Sturm über Deutschland gefegt, sagte Kachelmann im Deutschlandfunk. In Süddeutschland könne "Sabine" etwas stärker ausfallen, verbreitet mit dreistelligen Windgeschwindigkeiten, vor allem in Nordbaden, Nord-Württemberg und Oberfranken. Dies entstehe durch den sogenannten Leitplankeneffekt, den die Alpen hervorriefen.

"Sabine ist kein Jahrhundertsturm"

Kachelmann beschrieb eine Art Alarmismus. Dies hat seiner Ansicht nach etwas damit zu tun, dass es Online-Medien gebe. Da sei es ganz entscheidend, dass geklickt werde. "Und deshalb wurde aus einem durchschnittlichen Wintersturm in den letzten Tagen und vor allem gestern ein Monsterorkan."



Insgesamt sei "Sabine" aber weit entfernt von einem Jahrhundertsturm. Auf einer virtuellen Skala von 1 bis 10 sei der Sturm eine 6 - Lothar im Jahr 1999 dagegen sei eine 9 gewesen. "Wenn das schon Sperrungen bei der Bahn verursacht, was wird dann erst passieren, wenn wirklich mal ein Monsterorkan käme?" Kachelmann führte als Beispiele Frankreich und die Schweiz an, vor ebenfalls starke Windgeschwindigkeiten herrschten und der Zugverkehr weitgehend ungestört fahre.



Der Wetterexperte schränkte allerdings ein, er finde es richtig, dass Schulen aus Sicherheitsgründen geschlossen blieben - besonders in Bayern, weil da die höchsten Windgeschwindigkeiten zu erwarten seien. Viele Menschen in ländlichen Gebieten müssten eben auch an Wäldern vorbei oder unter Bäumen durchfahren. "Da muss man kein deutsches Roulette machen - fällt der Ast jetzt genau auf meinen Kopf oder auf mein Auto oder nicht?!"

Appell an Behörden und Arbeitgeber

Es sei wichtig, dass die Behörden die Entscheidung träfen, Schulen und Kitas geschlossen zu halten, und die Verantwortung nicht an die Eltern abgäben. Auch Arbeitgeber müssten Verständnis haben. Ansonsten werde die Frage, ob Eltern ihre Kinder trotz des Sturms in die Betreuungseinrichtungen schickten, zu einer sozialen Frage. Elternhäuser mit sicheren Arbeitplätzen würden ihre Kinder dann eher zu Hause lassen und dort betreuen als Personen in prekären Arbeitsverhältnissen, die wegen einer solchen Entscheidung mit Sanktionen zu rechnen hätten.