Wegen des Sturmtiefs "Victoria" hat die Deutsche Bahn in mehreren Bundesländern mit erheblichen Schwierigkeiten zu kämpfen.

In Niedersachsen, Bremen und Nordrhein-Westfalen konnten Züge wegen Unwetterschäden an mehreren Stationen nicht anhalten und mussten umgeleitet werden. Auch die Strecke von Hamburg nach Berlin war betroffen. Fernverkehrszüge mussten über Stendal umgeleitet werden.



In Großbritannien sorgte das Sturmtief für Hochwasser und Verkehrsbehinderungen. Betroffen waren England, Wales sowie Teile Schottlands. Hunderte Flüge fielen aus, viele Zugstrecken und Straßen wurden gesperrt. In Wales mussten Menschen mit Hubschraubern und Schlauchbooten aus ihren überfluteten Häusern gerettet werden.



Laut Meteorologen soll sich die Lage heute beruhigen. Erst vor ein paar Tagen hatte der Wintersturm "Sabine" den Bahnverkehr in Deutschland stark beeinträchtigt. Aus Sicherheitsgründen stellte die Deutsche Bahn den Fernverkehr am Sonntag vergangener Woche bundesweit vorübergehend ein.