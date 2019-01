In Teilen Norddeutschlands hat das Sturmtief "Zeetje" für Hochwasser und Verkehrsprobleme gesorgt.

An der Küste von Mecklenburg-Vorpommern gab es gestern Abend eine Sturmflut. In Wismar lag der Wasserstand am Vormittag bei bis zu 1,80 Meter über Normal, wie ein Sprecher der Stadt mitteilte. Niedrig gelegene Straßen in der historischen Innenstadt seien überflutet worden. Die Fährverbindungen der Weißen Flotte in Warnemünde wurden zeitweise eingestellt. Bei der Bahn kam es zu Verspätungen und Zugausfällen. Straßen mussten wegen umgestürzter Bäume gesperrt werden. Auch in Hamburg wurden Bäume entwurzelt.