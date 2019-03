Trotz des drohenden Sturmtiefs finden in Köln und Düsseldorf die Rosenmontagszüge statt, allerdings mit Einschränkungen.

In Köln wird es aus Sicherheitsgründen keine Fahnen, Pferde und Kutschen geben. Der Beschluss gilt unter dem Vorbehalt, dass sich die Witterungsbedingungen nicht weiter verschlechtern. In Düsseldorf beginnt der Zug erst um 13 Uhr 30, dann soll das Sturmtief über die Stadt hinweggezogen sein.



Der Deutsche Wetterdienst sagt für Nordrhein-Westfalen für morgen Windgeschwindigkeiten von 70 bis 80 Kilometern pro Stunde voraus. Auch in Rheinland-Pfalz und im Saarland muss mit Sturmböen gerechnet werden.