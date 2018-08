Sturzflut in Süditalien

Nach der Sturzflut in der Raganello-Schlucht in Süditalien haben Rettungskräfte drei Vermisste lebend gefunden.

Sie befinden sich in guter Verfassung, wie der Zivilschutz mitteilte. Umweltminister Costa sagte bei einem Besuch in der Region, wahrscheinlich gebe es keine weiteren Vermissten. Die Suche gehe aber sicherheitshalber weiter.



Nach offiziellen Angaben kamen zehn Menschen ums Leben. 23 weitere wurden gerettet. Das Unglück war durch Starkregen ausgelöst worden, der einen Wildbach in der Schlucht hatte anschwellen lassen.