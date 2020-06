Nach den Ausschreitungen in Stuttgart sind acht Verdächtige in Untersuchungshaft.

Gegen sieben von ihnen wurde gestern Haftbefehl erlassen, wie ein Sprecher der Stuttgarter Staatsanwaltschaft mitteilte. Einem 16-Jährigen wird versuchter Totschlag vorgeworfen. Er soll einen am Boden liegenden Studenten, der die Ausschreitungen kritisiert hatte, gezielt gegen den Kopf getreten haben. Die Verdächtigen sind nach Polizeiangaben zwischen 16 und 33 Jahre alt. In Stuttgart hatten in der Nacht zum Sonntag hunderte Menschen randaliert und Polizisten angegriffen.