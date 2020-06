Eine Woche nach den Ausschreitungen in der Stuttgarter Innenstadt ist es am Folge-Wochenende ruhig geblieben.

Die Polizei war nach eigenen Angaben auch in der Nacht zum Sonntag mit mehreren hundert Beamten im Einsatz. Lediglich nach Mitternacht habe gegenüber den Einsatzkräften eine teilweise angespannte und gereizte Stimmung geherrscht. Weiter hieß es, im Zusammenhang mit den Ausschreitungen vor einer Woche habe man im Laufe des Abends zwei Männer festgenommen. Ob sich der Verdacht gegen sie bestätige, sollten weitere Ermittlungen klären. Am vergangenen Wochenende hatten in Stuttgart hunderte Menschen randaliert und Polizisten angegriffen. Die Einsatzkräfte wurden mit Flaschen und Steinen beworfen, etliche Geschäfte geplündert.