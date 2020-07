Bei erneuten Auseinandersetzungen in der Stuttgarter Innenstadt sind in der vergangenen Nacht elf Menschen festgenommen worden.

Vier Polizisten wurden zudem bei der Kontrolle eines betrunkenen 16-Jährigen leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die genauen Hintergründe sind noch unklar. Insgesamt waren mehr als 200 Polizisten in der Stuttgarter Innenstadt im Einsatz. Die Beamten hätten zahlreiche Personen kontrolliert und Platzverweise gegen Störer erteilt, hieß es weiter.



In Stuttgart war es in der Nacht zum 21. Juni zu schweren Auseinandersetzungen gekommen. Randalierer hatten Schaufenster zerstört und Geschäfte geplündert. Nach Angaben der Polizei waren 400 bis 500 Menschen an den Krawallen beteiligt oder hatten dabei zugeschaut.