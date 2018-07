Um die Schadstoffbelastung in der Innenstadt zu reduzieren, erhält Stuttgart erneut Geld vom Bund.

Nach Informationen der "Stuttgarter Nachrichten" und der "Stuttgarter Zeitung" bewilligt das Bundesverkehrsministerium 2,1 Millionen Euro für die Stadt. Die Mittel entstammen dem Sofortprogramm "Saubere Luft", das von der Bundesregierung auf dem Dieselgipfel vor einem Jahr beschlossen wurde. Die Gelder fließen in den Ausbau des Parkleitsystems in der Innenstadt und in Digitalisierungs-Projekte des öffentlichen Nahverkehrs. Stuttgart hatte bereits im letzten Jahr finanzielle Unterstützung erhalten.



Vom nächsten Jahr an wird es in Stuttgart Fahrverbote für Autos mit älteren Diesel-Motoren geben. Das hatte die badem-würrtembergische Landesregierung in diesem Monat beschlossen. Dadurch soll der hohen Schadstoffbelastung in der Stadt entgegengewirkt werden.

