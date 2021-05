Die deutschen Handballer haben die EM-Qualifikation erfolgreich abgeschlossen.

Gegen Außenseiter Estland setzte sich die DHB-Auswahl in Stuttgart mit 35:20 (17:10) durch und holte damit den 20. Erfolg in der EM-Quali in Serie. Das Ticket für die Endrunde im Januar 2022 in Ungarn und der Slowakei hatte Deutschland bereits vorher sicher.



Bester Werfer der Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason war Linksaußen Marcel Schiller mit sechs Treffern.

Diese Nachricht wurde am 02.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.