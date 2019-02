Die grün-schwarze Koalition in Baden-Württemberg hat sich auf Maßnahmen zur Luftreinhaltung in Stuttgart verständigt.

Damit sollen weitere Diesel-Fahrverbote vermieden werden. Beschlossen wurde unter anderem, an bestimmten Stellen der Stadt spezielle Straßenbeläge zu verwenden, die Stickoxide binden können. Bestehende Säulen zur Filterung von Feinstaub sollen bis Juli zusätzlich mit Filtern für Stickoxide ausgestattet werden. Zudem soll die Zahl der Messstellen für Stickoxide in Stuttgart von 14 auf mindestens 52 aufgestockt werden.



In der Landeshauptstadt gelten seit Jahresbeginn Fahrverbote für Diesel der Euronorm 4 und schlechter. Es drohen darüber hinaus Fahrverbote für Diesel der Euronorm 5, wenn die Luft nicht schnell deutlich besser werden sollte.