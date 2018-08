In Stuttgart rücken die geplanten Fahrverbote für Dieselautos der Euroabgasnorm 4 und schlechter näher.

Am nächsten Montag werde der entsprechende Entwurf für einen Luftreinhalteplan öffentlich ausgelegt, kündigte das Regierungspräsidium an. Dieser sieht Fahrverbote für ältere Dieselwagen vom 1. Januar 2019 vor. Betroffen ist dann ganzjährig die Umweltzone in der baden-württembergischen Landeshauptstadt. Ein Verstoß soll mit 80 Euro geahndet werden.