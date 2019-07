Wegen Mitgliedschaft in der Terrororganisation IS hat das Stuttgarter Oberlandesgericht eine 32-jährige Deutsche zu einer fünfjährigen Gefängnisstrafe verurteilt.

Die Frau hatte von 2013 bis 2017 in Syrien und im Irak gelebt. Vor einem Jahr wurde sie bei ihrer Rückkehr nach Deutschland festgenommen. Die Bundesanwaltschaft warf ihr vor, in mehreren Internetblogs das Leben beim IS angepriesen zu haben, um möglichst viele Menschen zur Ausreise in das Krisengebiet zu überreden. Im Laufe des Verfahrens sagte sich die Frau von der Terrororganisation los.