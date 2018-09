Die Landesregierung von Baden-Württemberg muss 10.000 Euro zahlen, weil sie die geplanten Diesel-Fahrverbote in Stuttgart nicht verschärft.

Wie das Verwaltungsgericht der Stadt mitteilte, hat es mit Beschluss vom vergangenen Freitag dieses Zwangsgeld festgesetzt. Zudem wird mit einer weiteren Zahlung in gleicher Höhe gedroht, falls die schwarz-grüne Regierung bis Mitte November den Luftreinhalteplan nicht nachbessert. Diese weigere sich weiterhin, ohne jeden sachlichen oder rechtlichen Grund ein Fahrverbot auch für Euro-Fünf-Diesel einzuführen, kritisierten die Stuttgarter Richter.



In der kommenden Woche will die Bundesregierung nach eigener Aussage eine Entscheidung über den Kurs in der Diesel-Krise treffen.