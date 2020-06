Stuttgarts Oberbürgermeister Kuhn hat die Ausschreitungen in der Stuttgarter Innenstadt verurteilt. Es müsse klar sein, dass es in seiner Stadt keine rechtsfreien Räume in Stuttgart geben dürfe, schrieb der Grünen-Politiker auf Twitter. Er sei schockiert von dem Ausbruch an Gewalt, von den Angriffen auf die Polizei und den Zerstörungen. Dies sei ein trauriger Tag für Stuttgart.

Der baden-württembergischen Ministerpräsident Kretschmann sprach von kriminellen Akten gegen Menschen und Sachen, die konsequent verfolgt und verurteilt gehörten. In der kommenden Woche soll sich der Innenausschusses im baden-württembergischen Landtag mit dem Thema beschäftigen. Vertreter mehrerer Parteien beantragten eine Sondersitzung.

Randale, Plünderungen, Straßenschlachten

Nach den nächtlichen Ausschreitungen in der Stuttgarter Innenstadt hat sich die Lage wieder beruhigt. Wie die Polizei mitteilte, ist ein Großteil der Einsatzkräfte, die aus anderen Teilen Baden-Württembergs in die Landeshauptstadt beordert worden waren, wieder abgezogen.



In der Innenstadt hatten sich in der vergangenen Nacht hunderte Menschen stundenlang Straßenschlachten mit der Polizei geliefert. Bei einer Drogen-Kontrolle zahlreiche Menschen solidarisiert und seien randalierend Richtung Schlossplatz gezogen. Dabei seien Pflastersteine auf vorbeifahrende Polizeiautos geworfen, Schaufenster eineschlagen und Geschäfte geplündert worden. Mehr als ein Dutzend Polizisten sei verletzt worden. Es habe 20 vorläufige Festnahmen gegeben.

Brennpunkt Innenstadt?

Es sei zu Auseinandersetzungen zwischen mehreren kleinen Gruppen gekommen. Insgesamt seien 500 Personen beteiligt gewesen. Erst gegen drei Uhr früh sei die Lage wieder unter Kontrolle gewesen. Etliche Einzelheiten der Lage seien noch unklar. "Wir versuchen jetzt auszuloten, was das war und was das werden könnte", sagte ein Sprecher.



In der Stuttgarter Innenstadt halten sich am Wochenende auch nachts häufig zahlreiche Menschen auf. Bereits am vergangenen Wochenende war es dort zu Auseinandersetzungen von überwiegend jungen Menschen mit der Polizei gekommen - allerdings nicht in dem Ausmaß wie in der vergangenen Nacht.