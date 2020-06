Nach den nächtlichen Ausschreitungen in der Stuttgarter Innenstadt hat sich die Lage wieder beruhigt. Wie die Polizei mitteilte, ist ein Großteil der Einsatzkräfte, die aus anderen Teilen Baden-Württembergs in die Landeshauptstadt beordert worden waren, wieder abgezogen. Derzeit sei man dabei, sich einen Überblick zu verschaffen, hieß es weiter.

In der Innenstadt hatten sich in der vergangenen Nacht hunderte Menschen stundenlang Straßenschlachten mit der Polizei geliefert. Die Einsatzkräfte seien mit Flaschen und Steinen beworfen worden, teilte ein Polizeisprecher mit. Einige Beamte seien leicht verletzt worden. Schaufenster seien eingeschlagen und geplündert worden. Mehrere Personen wurden festgenommen.

Einsatzleitung lotet Lage aus

Um kurz vor Mitternacht habe sich die Lage in der Nähe des Schlossplatzes aufgeschaukelt. Dort halten sich am Wochenende immer viele Menschen auf. Es sei zu Auseinandersetzungen zwischen mehreren kleinen Gruppen gekommen. Insgesamt seien 500 Personen beteiligt gewesen. Erst gegen drei Uhr früh sei die Lage wieder unter Kontrolle gewesen. Die Hintergründe der gewalttätigen Auseinandersetzungen sind noch unklar.



Derzeit sei die Polizei dabei, sich einen Überblick zu verschaffen. "Wir versuchen jetzt auszuloten, was das war und was das werden könnte", sagte ein Sprecher.



Bereits am vergangenen Wochenende war es in Stuttgart zu Auseinandersetzungen von überwiegend jungen Menschen mit der Polizei gekommen - allerdings nicht in dem Ausmaß wie heute.