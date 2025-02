Szene aus dem Spiel VfB Stuttgart - Bayern München (AFP / THOMAS KIENZLE)

Angelo Stiller hatte die Stuttgarter mit einem Weitschuss zunächst in Führung gebracht (34.). Michael Olise erzielte kurz vor der Pause den Ausgleich (45.). Nach der Pause waren Leon Goretzka (64.) und Kingsley Coman (90.) erfolgreich. Die Bayern blieben damit in der Bundesliga zum zehnten Mal in Serie unbesiegt.

Diese Nachricht wurde am 28.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.