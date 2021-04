In Stuttgart sind heute mehrere Demonstrationen gegen die Corona-Auflagen sowie Gegenproteste geplant.

Neben kleineren Versammlungen soll es am Nachmittag eine Kundgebung der sogenannten "Querdenken"-Bewegung auf dem Cannstatter Wasen geben. Dazu werden etwa 2.500 Menschen erwartet.



Die Polizei ist mit mehreren hundert Beamten im Einsatz. Nach Angaben eines Sprechers wird bereits Berichten über zahlreiche Protestierende nachgegangen, die sich nicht an Abstandsregeln und Maskenpflicht halten. Die Stadt hat angekündigt, bei Verstößen gegen die Coronaregeln Versammlungen aufzulösen.



Die "Querdenken"-Bewegung wird in Baden-Württemberg vom Verfassungsschutz beobachtet.

Diese Nachricht wurde am 03.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.