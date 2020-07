Die Polizei in Stuttgart hat zwei weitere Verdächtige festgenommen, die an den Krawallen in der Innenstadt vor sechs Wochen beteiligt gewesen sein sollen.

Die beiden Männer im Alter von 17 und 18 Jahren sitzen in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Demnach stehen sie im Verdacht, Streifenwagen beschädigt, Reifen zerstochen und Geschäfte geplündert zu haben.



In Stuttgart war es in der Nacht zum 21. Juni zu schweren Ausschreitungen gekommen. Nach Angaben der Polizei waren 400 bis 500 Menschen daran beteiligt oder hatten zugeschaut. Bisher wurden insgesamt 53 Tatverdächtige identifiziert, knapp die Hälfte von ihnen befindet sich in Untersuchungshaft.