Fußball-Bundesliga

Hertha BSC muss in die Relegation. Stuttgart schafft den Klassenerhalt. Als zweiter Absteiger neben Fürth steht Bielefeld fest.

Leipzig sichert sich den vierten Startplatz in der Champions-League. Union Berlin und Freiburg treten in der Europa League an. Köln erreicht die Conference League.

Die Ergebnisse im Einzelnen:

Dortmund - Hertha BSC 2:1,

Wolfsburg - München 2:2,

Leverkusen - Freiburg 2:1,

Union Berlin - Bochum 3:2,

Mönchengladbach - Hoffenheim 5:1,

Stuttgart - Köln 2:1,

Mainz - Frankfurt 2:2,

Augsburg - Fürth 2:1 und

Bielefeld - Leipzig 1:1.

