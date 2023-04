DFB-Pokal: 1. FC Nürnberg gegen VfB Stuttgart (Daniel Löb/dpa)

Das Tor schoß Enzo Millot in der 83. Minute. Das Spiel war mit Verspätung angepfiffen worden, weil zahlreiche Stuttgart-Fans bei der Anfahrt zum Stadion in Nürnberg feststeckten. Aus Sicherheitsgründen hatten sich die Veranstalter für diesen Schritt entschieden.

Am Abend treffen Leipzig und Dortmund im letzten Viertelfinale aufeinander.

Bereits gestern qualifizierten sich Eintracht Frankfurt und der SC Freiburg für die nächste Runde. Die Halbfinal-Spiele finden am 2. und 3. Mai statt, das Finale in Berlin ist am 3. Juni.

Diese Nachricht wurde am 05.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.