Die Stadt Stuttgart hat für morgen eine Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen mit bis zu 5.000 Teilenehmern genehmigt.

Bürgermeister Schairer erklärte, man habe zwischen dem Infektionsschutz und der Versammlungsfreiheit abwägen müssen. Die Teilnehmer seien verpflichtet, die Mindestabstände einzuhalten und bei der An- und Abreise im öffentlichen Nahverkehr Masken zu tragen. Verstöße gegen die Maskenpflicht würden mit 300 Euro Bußgeld geahndet, warnte Schairer.



Bereits am vergangenen Wochenende hatten in Stuttgart und anderen Städten in Deutschland tausende Menschen gegen die Corona-Maßnahmen protestiert.