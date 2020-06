Baden-Württembergs Innenminister Strobl hat nach den Krawallen in der Landeshauptstadt Stuttgart Konsequenzen angekündigt.

Der CDU-Politiker sagte im ARD-Fernsehen, die Randalierer würden mit allem, was der Rechtsstaat zur Verfügung stelle, verfolgt und zur Rechenschaft gezogen. Laut Strobl entstammen die Akteure der "Party-Szene" in Stuttgart, sicher seien auch Drogen und Alkohol im Spiel gewesen. Diese Szene habe sich seit längerem im Schlossgarten festgesetzt. Vom grünen Oberbürgermeister Kuhn forderte Strobl ein Gesamtkonzept für die Stadt und ein Maßnahmenbündel.



Am Wochenende hatten Hunderte Menschen in Stuttgart randaliert. Mindestens 19 Polizisten wurden verletzt.