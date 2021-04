In Stuttgart haben mehrere tausend Menschen gegen die Corona-Auflagen demonstriert, indem sie diese nicht einhielten.

Zur zentralen Kundgebung der vom Verfassungsschutz beobachteten Organisation "Querdenken" kamen nach Schätzungen der Polizei etwa 10.000 Menschen auf den Cannstatter Wasen. Auch an weiteren Orten in Stuttgart gab es Proteste. Die Polizei war mit mehreren hundert Beamten im Einsatz und löste eine Gegendemonstration auf. In die Großveranstaltung der Gegner der Corona-Regeln griffen die Beamten nicht ein. Das Geschehen sei "an sich friedlich" gewesen und man habe vermeiden wollen, dass sich noch mehr Menschen auf dem Festplatz versammelten, hieß es zur Begründung.



Ermittelt wird nach Behördenangaben in mehreren Fällen: Es sei ein pyrotechnischer Gegenstand in eine Menschenmenge geworfen worden. Außerdem zeige ein Video, wie ein Journalist von einem Protestteilnehmer geschlagen werde.

