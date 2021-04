In Stuttgart haben mehrere tausend Menschen gegen die Corona-Auflagen demonstriert, indem sie diese nicht einhielten.

Zur zentralen Kundgebung der vom Verfassungsschutz beobachteten Organisation "Querdenken" kamen nach Schätzungen der Polizei etwa 10.000 Menschen auf den Cannstatter Wasen. Auch an weiteren Orten in Stuttgart gab es Proteste. Die Polizei war mit mehreren hundert Beamten im Einsatz und löste eine Gegendemonstration auf.



In die Großveranstaltung der Gegner der Corona-Regeln griffen die Beamten nicht ein. Das Geschehen sei "an sich friedlich" gewesen und man habe vermeiden wollen, dass sich noch mehr Menschen auf dem Festplatz versammelten, hieß es zur Begründung.



Ermittelt wird nach Behördenangaben in mehreren Fällen: Es sei ein pyrotechnischer Gegenstand in eine Menschenmenge geworfen worden. Außerdem zeige ein Video, wie ein Journalist von einem Protestteilnehmer geschlagen werde. Die Polizei nahm inzwischen einen Tatverdächtigen fest.

Tagesschau bricht Live-Übertragung ab

Die ARD brach aus Sicherheitsgründen eine Live-Schalte ab, weil Steine geworfen wurden. Mehrere weitere Journalisten wurden nach eigenen Angaben während ihrer Arbeit ebenfalls angegriffen.



Der Erste Chefredakteur von ARD aktuell, Bornheim, forderte die Stuttgarter Polizei auf, die Vorfälle aufzuklären. Es sei ein Armutszeugnis, wenn solche Veranstaltungen genutzt würden, um die Pressefreiheit zu attackieren. Der Deutsche Journalisten-Verband warf der Polizei Untätigkeit vor und forderte ein Schutzkonzept, um die freie Berichterstattung zu gewährleisten.

Ministerium macht der Stadt Vorwürfe

Das baden-württembergische Gesundheitsministerium wirft der Stadt Stuttgart vor, die massenhafte Missachtung der Corona-Regeln bei den heutigen Demonstrationen nicht verhindert zu haben. Ministerialdirektor Lahl erklärte, aus infektiologischer Sicht sei es falsch gewesen, die Versammlungen nicht zu verbieten. Es stelle sich die Frage, wie man der Bevölkerung Kontaktbeschränkungen erklären solle, während Tausende Demonstranten ohne Maske und ohne Mindestabstand durch die Stadt zögen.

