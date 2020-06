In Stuttgart haben sich in der vergangenen Nacht gewalttätige Kleingruppen Staßenschlachten mit der Polizei geliefert.

Dabei wurden mehrere Menschen verletzt, wie ein Polizeisprecher heute früh mitteilte. Es seien Schaufenster eingeschlagen und Geschäfte geplündert worden. Einsatzkräfte aus dem ganzen Bundesgebiet wurden angefordert, um die Lage in der baden-württembergischen Landeshauptstadt wieder unter Kontrolle zu bringen. Die Hintergründe der Ausschreitungen sind noch unklar. Es gab einige Festnahmen.



Bereits am vergangenen Wochenende war es zu Auseinandersetzungen von überwiegend jungen Menschen mit der Polizei gekommen - allerdings nicht in dem Ausmaß wie heute.