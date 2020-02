In Stuttgart sind 15 weitere Deutsche aus dem besonders vom Coronavirus betroffenen Gebiet in China angekommen.

Nach Angaben der baden-württembergischen Behörden wurden die Rückkehrer medizinisch untersucht und isoliert in einem Hotel in der Nähe von Stuttgart untergebracht. Sie hatten sich den Angaben zufolge in der chinesischen Provinz Hubei aufgehalten. Von dort hatte die Coronavirus-Epidemie ihren Ausgang genommen.



Bundesfinanzminister Scholz hat sich für ein weltweit abgestimmtes Vorgehen ausgesprochen, falls es wirtschaftliche Folgen durch die Virus-Epidemie geben sollte. Der SPD-Politiker äußerte sich vor Beginn des G20-Gipfels in Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad.