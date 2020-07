Die Polizei in Stuttgart hat weitere Verdächtige festgenommen, die an den Krawallen in der Innenstadt im Juni beteiligt gewesen sein sollen.

Vier Männer im Alter zwischen 16 und 19 Jahren sitzen in Untersuchungshaft, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Sie sollen Schaufensterscheiben eingeschlagen, einen Streifenwagen zerstört und einen Polizisten mit einer Flasche beworfen haben. Bislang haben die Ermittler demnach 49 Tatverdächtige identifiziert. Gegen 26 Personen wurden Haftbefehle erlassen.



In Stuttgart war es in der Nacht zum 21. Juni zu schweren Ausschreitungen gekommen. Nach Angaben der Polizei waren 400 bis 500 Menschen an den Krawallen beteiligt oder hatten dabei zugeschaut.



Auch in Frankfurt am Main kam es am vergangenen Wochenende zu Krawallen. Auf dem Opernplatz wurden fast 40 Menschen festgenommen.