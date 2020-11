Fünf Monate nach den nächtlichen Krawallen in Stuttgart ist einer der Täter zu zweieinhalb Jahren Jugendhaft verurteilt worden.

Das Amtsgericht sprach den 18-Jährigen des schweren Landfriedensbruchs und der schweren Körperverletzung für schuldig. Er hatte die Scheiben eines Polizeiwagens eingeschlagen.



Die Ausschreitungen in der Stuttgarter Innenstadt am 20. und 21.Juni hatten bundesweit Aufsehen erregt. Die Polizei nahm hunderte Menschen fest, die randaliert, Geschäfte geplündert und Polizisten angegriffen hatten. In einem ersten nicht-öffentlichen Prozess war im Oktober bereits ein 16-Jähriger zu einer Jugendstrafe verurteilt worden.

