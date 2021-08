Bundeskanzlerin Merkel hat im Kampf gegen die Corona-Pandemie eine rasche Versorgung des afrikanischen Kontinents mit Impfstoff gefordert.

Jetzt müsse der Impfstoff schnell zu den Menschen in Afrika, sagte Merkel nach einer Konferenz mit Staats- und Regierungschefs afrikanischer Länder im Kanzleramt. Wenn in Deutschland mehr als 60 Prozent der Bevölkerung geimpft seien und in Afrika nur zwei Prozent, dann sei das eine dramatische Ungerechtigkeit, die man schnell überwinden müsse, betonte die Kanzlerin. Sie kündigte an, Deutschland werde in diesem Jahr nicht wie bisher geplant 30, sondern 70 Millionen Dosen für die internationale Impf-Initiative Covax spenden.



Bei dem Treffen der Initiative "G20 Compact with Africa", der zwölf afrikanische Länder angehören, ging es auch um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie. Die Verfügbarkeit und Produktion von Impfstoffen hänge ursächlich mit dem wirtschaftlichen Wohl des afrikanischen Kontinents zusammen, erklärte Merkel. Sie sei optimistisch, dass es Schritt für Schritt Möglichkeiten zur Impfstoffproduktion vor Ort geben werde.

Diese Nachricht wurde am 27.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.