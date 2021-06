Nach der Europäischen Union hat auch Großbritannien seinen Streit mit den USA um Subventionen für die Flugzeughersteller Airbus und Boeing beigelegt.

Das Handelsministerium in London erklärte, beide Länder verzichteten für die Dauer von fünf Jahren auf Strafzölle. Betroffen waren bislang unter anderem die schottischen Whisky-Hersteller.



Vor zwei Tagen hatte sich bereits die EU mit Washington auf einen fünfjährigen Verzicht auf Strafzölle verständigt. Die Einigung kam während des Besuchs von US-Präsident Biden in Brüssel zustande.



Der Streit um die Subventionen hatte 17 Jahre lang geschwelt. Die EU und die USA warfen sich gegenseitig unzulässsige Milliardensubventionen für die Flugzeughersteller vor. An Airbus sind neben Deutschland und Großbritannien auch Frankreich und Spanien beteiligt.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.