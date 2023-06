Vermisstes Tauchboot

Das Touristen-Tauchboot wird "Titan" wird immer noch vermisst. (American Photo Archive / Alamy / PA / American Photo Archive / Alamy)

Am Morgen hatte ein kanadisches Flugzeug nach Angaben der US-Küstenwache Unterwassergeräusche in dem Gebiet registriert. Medien berichteten unter Berufung auf die US-Regierung von Klopfgeräuschen. Ob diese von den Insassen der "Titan" stammen, ist aber weiter unklar. Nach Schätzungen der US-Küstenwache reicht der Sauerstoff an Bord noch bis morgen.

Das Tauchboot war am Sonntag zum Wrack der "Titanic" aufgebrochen; nach zwei Stunden riss der Kontakt ab. An Bord sind fünf Menschen.

Diese Nachricht wurde am 22.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.