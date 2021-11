Die CDU will ihre personelle Neuaufstellung mit einem Bundesparteitag am 21. und 22. Januar in Hannover abschließen. Das hat der Bundesvorstand in Berlin nach Angaben von Teilnehmern beschlossen. Zuvor soll es eine Mitgliederbefragung geben.

Nach dem Zeitplan der CDU-Spitze sollen die Mitglieder vom 15. November an schriftlich über die Befragung zum Parteivorsitz informiert werden. Bis Anfang Dezember sollen die Wahlzettel versendet werden, ab dem 3./4. Dezember könnte dann die Abstimmung starten. Für den 17. Dezember sind Auszählung und Verkündung des Ergebnisses geplant.



Die Suche nach einem Nachfolger für Parteichef Laschet dauert damit länger, als viele es gehofft hatten. Der saarländische Ministerpräsident Hans sagte noch heute Vormittag vor den Gremiensitzungen, ein Bundesparteitag erst im kommenden Jahr sei zu spät. Auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Wüst hatte gefordert, schnell zu Entscheidungen zu kommen.

Diese Nachricht wurde am 02.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.