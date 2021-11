Fast eine Woche lang rührte sich niemand - Kandidaten-Mikado in der CDU - wer bewegt sich wohl als erstes? Bei der dritten Wahl zum CDU-Vorsitz innerhalb von drei Jahren ist mehr Zaudern denn Aufbruch zu spüren. Denn es ist klar: Wer nun antritt, kann angesichts der Lage der CDU kaum noch als einzigen Trumpf die eigene Person anführen, um zu gewinnen. Entsprechend muss es die Person, die zukünftig an der CDU-Spitze stehen will, schaffen nicht nur die eigenen Anhänger zu überzeugen, sondern möglichst die Breite der Partei. Sonst droht hinterher eine weitere Runde Selbstzerfleischung.

(picture alliance/dpa | Kay Nietfeld)Die Kandidaten für die Nachfolge von Armin Laschet

Bei einem Sonderparteitag im Januar 2022 soll die gesamte CDU-Führung neu gewählt werden. Norbert Röttgen und Helge Braun haben ihre Kandidatur für den CDU-Vorsitz bereits angekündigt, Friedrich Merz noch nicht offiziell.

Von daher wird es nun interessant, wie genau das der erste, von dem bekannt wurde, dass er kandidieren will, anstellen will. Helge Braun ist der Überraschungskandidat im Rennen – aber gleichzeitig auch nicht derjenige, der nun eine Aufbruchsstimmung erzeugt, kein Mann der ersten Reihe. Das könnte ihm sogar zugutekommen. Er könnte der Übergangskandidat sein, der die Partei managen und im Hintergrund neu aufstellen kann, ohne immer im Rampenlicht stehen zu müssen. Denn: Die Landtagswahlen im kommenden Jahr werden so manchen stärken beziehungsweise schwächen - die CDU wird möglicherweise wieder neu sortieren müssen - und damit würde sich das Personalkarussell auch schon für die Bundestagswahl 2025 noch einmal neu drehen.

Helge Braun könnte für eine Verjüngung stehen

Braun könnte mit seinen 49 Jahren fast für eine Verjüngung der Partei stehen, er ist auch ein Parteigewächs, etwas, das ihn von Angela Merkel unterscheidet, gleichzeitig wird er aber mehr als andere zeigen müssen, dass er als bisheriger Kanzleramtschef nicht einfach nur für ein "weiter so" steht – denn so werden ihn vor allem die Merz-Anhänger sehen. Das kann ihm nur durch das kluge Einbinden anderer gelingen. Und ihm dann einen Vorteil gegenüber seinem Konkurrenten Norbert Röttgen verschaffen. Auch er sieht sich als Mann der Mitte und hat sich eine Frau an seine Seite geholt: Franziska Hoppermann, die seine Generalsekretärin werden soll. Sie ist 39 Jahre alt, ein neues Gesicht, erfahrene Hamburger Kommunalpolitikerin, die sich das auch zutraut. Was ihr aber fehlt als ganz neue Bundestagsabgeordnete sind die Netzwerke in der Fraktion, im Bundestag, auch mit den anderen Parteien und ein guter Einblick ins Konrad-Adenauer-Haus. Das lässt sich alles nachholen – aber die Frage ist, ob schnell genug.

Generalsekretärinnen spielen eine wichtige Rolle

Es dürfte also für diejenigen, die Röttgen nicht abgeneigt sind, aber auch mit Braun leben könnten, wichtig sein, wen Letzterer als Generalsekretärin vorschlagen will. Mit den beiden Kandidaturen von Röttgen und Braun stellt sich aber auch die Frage an Friedrich Merz – der nach wie vor nur angedeutet, aber nicht angekündigt hat zu kandidieren – wie es um seine Teamfähigkeit steht. Braun und Röttgen jedenfalls haben vorgelegt.

