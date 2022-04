Polen, Pawlowice: Das Kohlebergwerk Pniowek. (Zbigniew Meissner/PAP/dpa)

Das teilte die Betreiberfirma mit, die Sicherheitsgründe geltend machte. Bislang wurden fünf Todesopfer bei dem Grubenunglück in Pawlowice bestätigt. Mehr als 20 Arbeiter erlitten Verletzungen. In dem Kohlebergwerk hatte sich vor zwei Tagen in einer Tiefe von eintausend Metern eine Methangasexplosion ereignet. Wenig später folgte eine zweite Detonation, als Einsatzkräfte bereits unter Tage waren.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.