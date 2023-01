Raketenangriff auf Hochhaus

Eingestürzter Wohnblock im ukrainischen Dnipro: Die Suche nach Verschütteten ist eingestellt worden. (Bild der Regionalverwaltung von Dnipro via AP)

Bürgermeister Filatow sagte, die Chancen jemanden zu finden, tendierten gegen null. Laut Zivilschutz werden noch 20 Menschen vermisst. 45 Leichen seien aus den Trümmern geborgen worden, hieß es. Etwa 80 Menschen wurden verletzt.

Das Gebäude war am Samstag während einer russischen Angriffswelle von einer Rakete getroffen worden. Ein Teil des Wohnkomplexes stürzte ein. Die russische Regierung bestreitet, für den Angriff verantwortlich zu sein. In Moskau wurden laut der Bürgerrechtsorganisation OVD-Info vier Menschen festgenommen, als sie versuchten, Blumen für die Opfer in Dnipro niederzulegen.

Diese Nachricht wurde am 18.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.