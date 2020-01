Ein langjähriger Google-Topmanager erhebt schwere Vorwürfe gegen den Digitalkonzern.

Ross LaJeunesse, früher Leiter des Bereichs internationale Beziehungen, erklärte in einem Blogbeitrag, Google habe ihn kaltgestellt, weil er sich für Menschenrechtsprogramme eingesetzt habe. LaJeunesse betonte, 2010 habe er noch gemeinsam mit den Google-Gründern Sergey Brin und Lerry Page erreicht, dass sich der Konzern aus dem chinesischen Suchmaschinenmarkt zurückzieht, um nicht Teil von Zensur zu werden. 2017 habe das Unternehmen dann doch ein inzwischen wieder aufgegebenes, umstrittenes China-Programm in Angriff genommen. Seine damalige Forderung, stattdessen globale Menschenrechtsaktivitäten zu stärken, habe zu seiner Entmachtung geführt und seinen Abschied von Google im vergangenen April eingeleitet.

"Nichts mehr übrig von 'Don't do evil'"

LaJeunesse, der sich derzeit um die Senats-Kandidatur der Demokraten im Bundesstaat Maine bewirbt, kritisiert auch die Unternehmenskultur. Er beschreibt die Verhältnisse bei Google als teils frauenfeindlich, homophob und rassistisch. Sein Fazit ist, dass von dem früherem Unternehmensmotto "Don’t be evil" kaum noch etwas übrig geblieben ist. Der Digitalkonzern operiere inzwischen rein profitbezogen und am Aktienkurs orientiert.



Google hat die Vorwürfe in einer Stellungnahme zurückgewiesen.