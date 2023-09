"Aktionstag Glücksspielsucht"

Der Suchtbeauftragte fordert härteres staatliches Vorgehen gegen illegale Glücksspielautomaten. (Hansen/Mansuroglu )

Blienert sagte anlässlich des heutigen "Aktionstags Glücksspielsucht", bereits jeder dritte in Deutschland aufgestellte Automat sei illegal. Bei diesen sogenannten "Fun-Games" würden die gesetzlichen Vorgaben zum Schutz gegen Spielsucht ausgehebelt. Blienert fügte hinzu, die Umsätze des illegalen Automatenspiels dürften inzwischen höher sein als jene des legalen Marktes.

In Deutschland leiden bis zu 1,3 Millionen Menschen unter Glücksspielsucht. Um die Spieler zu schützen, gelten bei Geldspielautomaten strikte Vorgaben zu den in einer bestimmten Zeit erreichbaren Gewinnen und Verlusten. Bei den oft in Hinterzimmern versteckt aufgestellten Fun-Games sind diese Sperren nicht vorhanden.

