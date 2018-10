Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Mortler, warnt vor wachsenden Problemen durch den Konsum sogenannter E-Zigaretten und Wasserpfeifen.

Anders als bei Alkohol und Tabak sei hier eine Zunahme bei jungen Menschen und Erwachsenen zu verzeichnen, erklärte die CSU-Politikerin zur Vorlage des neuen Drogen- und Suchtberichts. Das Präventionsangebot müsse in diesem Bereich ausgebaut werden.



Der jährliche Bericht der Bundesregierung weist zudem auf die hohen gesellschaftlichen Folgekosten durch Alkoholkonsum hin. Diese lägen bei knapp 40 Milliarden Euro pro Jahr. Jeder sechste in Deutschland trinke Alkohol in einem gesundheitlichen schädlichen Ausmaß.