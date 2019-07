Im Sudan sind die Gespräche zwischen der Armee und der Protestbewegung über die Bildung einer Übergangsregierung nach mehrwöchiger Unterbrechung wieder aufgenommen worden.

Drei Generäle des regierenden Militärrats und fünf Vertreter der Opposition trafen sich in der Hauptstadt Khartum. Vermittler der Afrikanischen Union und des benachbarten Äthiopiens hatten beide Seiten zur Wiederaufnahme der Verhandlungen gedrängt. Diese waren nach der gewaltsamen Auflösung eines Protestlagers Anfang Juni zum Erliegen gekommen.



Der Militärrat hatte in dem nordost-afrikanischen Land nach dem Sturz des langjährigen Staatschefs al-Baschir die Macht übernommen. Die Generäle weigern sich bislang, sie zügig an eine zivile Regierung zu übergeben.