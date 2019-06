Die Bundesregierung hat das Vorgehen der Militärregierung im Sudan gegen Demonstrierende verurteilt.

Die Gewalt sei nicht zu rechtfertigen und müsse sofort aufhören, erklärte das Auswärtige Amt in Berlin. Die gewaltsame Räumung des Protestgeländes vor dem Armeehauptquartier gefährde den Prozess der Übergabe der Regierungsgewalt an ein zivil geführtes Bündnis in erheblichem Maße. Die EU rief dazu auf, friedliche Proteste der Menschen im Sudan zuzulassen.



Nach Angaben der Opposition und von Ärzten geht der Miltärrat in der Hauptstadt Karthum gewaltsam gegen eine seit Wochen andauernde Sitzblockade vor. Dabei seien mehrere Menschen getötet und mehr als 200 verletzt worden. Vertreter der Opposition kündigten als Reaktion an, jeglichen Kontakt mit dem Militärrat einzustellen. Die Armee gab an, die Angriffe richteten sich nicht gegen das Protestcamp selbst, sondern gegen Kriminelle in einem nahegelegenen Viertel.