Außenminister Maas hat Schuldenerleichterungen für den Sudan in Millionenhöhe angekündigt.

Das sagte der SPD-Politiker am Rande einer internationalen Hilfskonferenz in Paris, zu der der französische Präsident Macron eingeladen hatte. Deutschland wolle dem hoch verschuldeten Land bilaterale Verpflichtungen in Höhe von 390 Millionen Euro erlassen und zusätzlich 90 Millionen Euro Schulden des Landes gegenüber dem IWF übernehmen. Gastgeber Frankreich kündigte an, dem Sudan einen Überbrückungskredit von 1,2 Milliarden Euro zu gewähren.



Der Sudan hat nach Angaben von Regierungschef Hamdok Außenstände von rund 60 Milliarden US-Dollar. Das Land steckt in einer Wirtschaftskrise, die durch die Corona-Pandemie verstärkt wurde.

