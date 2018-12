Menschenrechtler werfen der Regierung im Sudan Schüsse auf Demonstranten vor.

Mindestens 37 Menschen seien bei Protesten von Sicherheitskräften getötet worden, teilte Amnesty International mit. Weiteres Blutvergießen müsse verhindert werden. In der vergangenen Woche hatte die Erhöhung von Brotpreisen Proteste ausgelöst, die sich inzwischen auf mehrere Landesteile ausgebreitet haben. In den vergangenen Monaten waren bereits zahlreiche Lebensmittel teurer geworden. Die Inflationsrate im Sudan beträgt 70 Prozent. Präsident Baschir hatte zuletzt Reformen in Aussicht gestellt. Viele Demonstranten fordern seinen Rücktritt.



Baschir regiert den Sudan seit 1989 autokratisch. Gegen ihn liegt ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs wegen Völkermords vor.