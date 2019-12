Die sudanesische Justiz ermittelt wegen Verbrechen in der Region Darfur gegen das gestürzte Regime des früheren Staatschefs al-Baschir.

Wie der Staatsanwalt in der Hauptstadt Khartum mitteilte, geht es um die Zeit nach dem Jahr 2003. Ermittelt wird demnach gegen mehr als 50 Mitglieder des Regimes, darunter auch al-Baschir selbst. In Darfur sind arabische Milizen mit Duldung der Regierung jahrelang massiv gegen die schwarz-afrikanische Bevölkerung vorgegangen.



Gegen al-Baschir liegt ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag vor. Dem 75-Jährigen werden Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Darfur vorgeworfen. Die amtierende Regierung im Sudan hat noch nicht über eine Auslieferung entschieden. Al-Baschir war im April nach Protesten von der Armee gestürzt worden. Er hatte den Sudan fast 30 Jahre lang autoritär geführt.