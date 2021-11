In der sudanesischen Hauptstadt Khartum sind Polizisten erneut mit Gewalt gegen Gegner des Militärputschs vorgegangen.

Laut Augenzeugen setzten sie Tränengas gegen friedliche Demonstranten ein. Es habe eine Verletzte und mehrere Festnahmen gegeben, hieß es weiter. Kritiker der Militärregierung hatten in der vergangenen Nacht in Teilen der Innenstadt Barrikaden errichtet. Die Proteste sollen auch morgen fortgesetzt werden. Die Demonstranten fordern demokratische Wahlen und eine zivile Regierung.



Das Militär hatte im Oktober die Macht in dem nordostafrikanischen Land übernommen. Die Armee nahm die zivilen Führer der Übergangsregierung fest und verhängte den Ausnahmezustand. Der Putsch wurde international verurteilt.

